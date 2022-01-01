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Сайт
О сайте
Отзывы
Правила
Главная
Рецепты
Первые блюда
Напитки
Домашние заготовки
Десерты и выпечка
Вторые блюда
Салаты и закуски
Ингредиенты
Статьи
Сайт
О сайте
Отзывы
Правила
Десерты и выпечка
Сырники
ккал:
241.04
время:
30 мин.
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Вторые блюда
Куриные соломоны
ккал:
182.96
время:
20-30 мин.
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Десерты и выпечка
Сырники в духовке
ккал:
276.32
время:
30-40 мин.
порций:
6
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Десерты и выпечка
Трюфельное печенье "Бархатное" на вареных желтках
ккал:
417.32
время:
60-90 мин.
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Десерты и выпечка
Печенье с кусочками шоколада
ккал:
397.27
время:
35-45 мин.
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Вторые блюда
Котлетки из цветной капусты
ккал:
184.15
время:
30 мин.
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Салаты и закуски
Салат Свёкла с чесноком
ккал:
44.68
время:
60-80 мин.
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Первые блюда
Куриный суп с яичными блинчиками
ккал:
56.87
время:
30-40 мин.
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Десерты и выпечка
Насыпной яблочный пирог
ккал:
143.87
время:
40-55 мин.
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Рецепт дня
Салат с морским коктейлем и авокадо