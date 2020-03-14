Тушёная капуста с мясом и специями
опубликовано группа Вторые блюда
Блюда из капусты пользуются в русской кухне большой популярностью. В свою очередь предлагаю потушить капусту с мясом и специями. Это блюдо подойдёт как на обед, так и на ужин.
Порций
0
Подготовка
10-15мин.
Приготовление
80-85мин.
Калории
167.26ккал
ИНГРЕДИЕНТЫ
|Капуста белокочанная
|500 граммов
|Свинина
|400 граммов
|Морковь
|1 штука
|Лук репчатый
|1 штука
|Масло растительное
|50 миллилитров
|Сливочное масло
|50 граммов
|Кетчуп
|2 столовых ложки
|Приправа для курицы
|1 чайная ложка
|Лавровый лист
|3 листа
|Розмарин
|1/2 столовых ложек
|Соль
|1 столовая ложка
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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Приготовим все необходимые ингредиенты. Свинину возьмите на кости для наваристости бульона.
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Мясо порежьте небольшими кусками и выложите в кастрюлю. Залейте 1 литр воды и поставьте варить на среднем огне. При закипании посолите и варите 1 час.
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Приготовим овощи. Капусту нашинковать соломкой, морковь натереть на крупной тёрке, лук мелко порезать.
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Приготовим пассеровку. Растопить сливочное масло в растительном и обжарить лук с морковью в течение 10 минут на среднем огне на открытой сковороде.
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Добавить кетчуп, перемешать и пассеровать 5 минут периодически помешивая. Пассеровка готова.
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Через 1 час после закипания бульона достаньте мясо из кастрюли и отделите филе от костей, мелко порежьте его.
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В бульон выложите капусту, мясо, пассеровку, лавровый лист, приправу для курицы и розмарин. Перемешайте и тушите на среднем огне 15-20 минут.
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Готово. Можно подавать на стол.
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Приятного аппетита!
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