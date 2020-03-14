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Тушёная капуста с мясом и специями

Тушёная капуста с мясом и специями

опубликовано группа Вторые блюда
Блюда из капусты пользуются в русской кухне большой популярностью. В свою очередь предлагаю потушить капусту с мясом и специями. Это блюдо подойдёт как на обед, так и на ужин.
Кухни: Русская Авторская
Порций

0

Подготовка

10-15

мин.
Приготовление

80-85

мин.
Калории

167.26

ккал

ИНГРЕДИЕНТЫ

Капуста белокочанная 500 граммов
Свинина 400 граммов
Морковь 1 штука
Лук репчатый 1 штука
Масло растительное 50 миллилитров
Сливочное масло 50 граммов
Кетчуп 2 столовых ложки
Приправа для курицы 1 чайная ложка
Лавровый лист 3 листа
Розмарин 1/2 столовых ложек
Соль 1 столовая ложка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  • Приготовим все необходимые ингредиенты. Свинину возьмите на кости для наваристости бульона.
    Тушёная капуста с мясом и специями
  • Мясо порежьте небольшими кусками и выложите в кастрюлю. Залейте 1 литр воды и поставьте варить на среднем огне. При закипании посолите и варите 1 час.
    Тушёная капуста с мясом и специями
  • Приготовим овощи. Капусту нашинковать соломкой, морковь натереть на крупной тёрке, лук мелко порезать.
    Тушёная капуста с мясом и специями
  • Приготовим пассеровку. Растопить сливочное масло в растительном и обжарить лук с морковью в течение 10 минут на среднем огне на открытой сковороде.
    Тушёная капуста с мясом и специями
  • Добавить кетчуп, перемешать и пассеровать 5 минут периодически помешивая. Пассеровка готова.
    Тушёная капуста с мясом и специями
  • Через 1 час после закипания бульона достаньте мясо из кастрюли и отделите филе от костей, мелко порежьте его.
    Тушёная капуста с мясом и специями
  • В бульон выложите капусту, мясо, пассеровку, лавровый лист, приправу для курицы и розмарин. Перемешайте и тушите на среднем огне 15-20 минут.
    Тушёная капуста с мясом и специями
  • Готово. Можно подавать на стол.
    Тушёная капуста с мясом и специями
  • Приятного аппетита!
    Тушёная капуста с мясом и специями

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