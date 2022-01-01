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Отзывы
Правила
Главная
Рецепты
Первые блюда
Напитки
Домашние заготовки
Десерты и выпечка
Вторые блюда
Салаты и закуски
Ингредиенты
Статьи
Сайт
О сайте
Отзывы
Правила
Первые блюда
Окрошка с редькой на айране
ккал:
63.57
время:
1 ч.
порций:
6
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Салаты и закуски
Салат Свёкла с чесноком
ккал:
44.68
время:
60-80 мин.
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Вторые блюда
Куриные соломоны
ккал:
182.96
время:
20-30 мин.
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Десерты и выпечка
Трюфельное печенье "Бархатное" на вареных желтках
ккал:
417.32
время:
60-90 мин.
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Первые блюда
Куриный суп с яичными блинчиками
ккал:
56.87
время:
30-40 мин.
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Десерты и выпечка
Сырники
ккал:
241.04
время:
30 мин.
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Десерты и выпечка
Сырники в духовке
ккал:
276.32
время:
30-40 мин.
порций:
6
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Десерты и выпечка
Насыпной яблочный пирог
ккал:
143.87
время:
40-55 мин.
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Десерты и выпечка
Печенье с кусочками шоколада
ккал:
397.27
время:
35-45 мин.
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Вторые блюда
Котлетки из цветной капусты
ккал:
184.15
время:
30 мин.
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Напитки
Горячий шоколад с крахмалом
Компот из сушёных яблок и шиповника
Кисель из вишни
Лавандовый лимонад
Бруснично-вишневый компот
Апельсиновый квас
Капучино с корицей
Квас из каркаде
Липовый чай с мёдом
Дынный напиток
Алкогольный коктейль «Алёша»
Домашнее вино из варенья
Алкогольный коктейль "Голубая лагуна" со сливками
Зелёный чай с яблоком и корицей
Лимонад из клубники с имбирём
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Первые блюда
Рисовый суп с крольчатиной
Суп из баранины с фасолью
Суп с шампиньонами и пшеном
Капустняк с пшеном
Фасолевый суп
Рисовый суп с молодой капустой
Гороховый суп
"Кудрявый" суп с вермишелью и яйцом
Хаш из рубца
Щавелевый суп с фасолью
Суп с фрикадельками
Куриный суп с яичными блинчиками
Оританг (корейский суп с уткой)
Суп с галушками
Рыбный суп с булгуром
Окрошка на щавелевом отваре с куриным мясом
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Домашние заготовки
Ароматный базиликовый уксус
Квашеные огурцы "Трехдневные"
Силт из брусники (шведское ягодное варенье)
Огурцы в горчичном маринаде на зиму
Маринованная скумбрия с луком и уксусом
Варенье из огурцов с маком
Маринованные огурцы по-болгарски
Пастила из груш
Мармелад из нектаринов с перцем чили
Компот из яблок на зиму
Маринованный сладкий перец
Маринованные резаные огурцы
Чатни из айвы с чили и имбирём
Острое перечное варенье
Варенье из жимолости
Сладкие консервированные помидоры
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Десерты и выпечка
Как красиво покрасить яйца
Насыпной яблочный пирог
Идеальный шоколадный фондан
Медовый грильяж
Овсяное печенье
Шоколадный брауни
Творожное печенье "Гусиные лапки"
Блинчики "Любаня"
Щербет с арахисом на сметане
Постные рогалики с джемом
Тёртый пирог с вареньем
Печенье "Хризантемы"
Шоколадный десерт "Каменистая дорога"
Рулет из лаваша с творогом в духовке
Трюфельное печенье "Бархатное" на вареных желтках
Блинчики заварные
Смотреть все рецепты десерты и выпечка
Салаты и закуски
Салат из свежей капусты с кальмарами
Маринованная брынза
Яйца, фаршированные яблочным пюре
Салат из клубники со сладким перцем
Сухарики чесночные
Салат "Метёлка"
Салат по-деревенски
Кабачки на шпажках с мясом
Салат с макаронами в итальянском стиле
Закуска из шампиньонов "Буржуйская"
Салат Ю-Шен
Запечённые шампиньоны в сметанном маринаде
Салат из редьки и молодой свеклы
Бутерброд с ростбифом
Салат с кальмарами, свежими и маринованными огурцами
Салат из редиски и огурцов
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Вторые блюда
Цимес с бараниной
Свиные котлеты с квашеной капустой
Запечённая мраморная говядина в рукаве с картофелем
Яичница "Перепелиное гнездо"
Плов на сковороде
Шашлык из курицы, маринованный в квасе
Тушеная рыба с овощами и оливками
Куриные котлеты с овощами
Жареная килька
Румяная курица с рисом в духовке
Курица, запеченная со сливами и грецкими орехами
Котлеты в духовке
Ленивые беляши из кабачков
Запеченная курица в майонезе с чесноком
Запеченные зразы из индейки с моцареллой
Курник
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Рецепт дня
Маринованная щука в домашних условиях